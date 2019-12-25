  1. Главная
Росгвардейцы Петербурга задержали рецидивиста за рисунки с рекламой наркотиков
Сегодня, 14:24
181
На зданиях обнаружили более 20 изображений.

Росгвардейцы Красногвардейского района задержали на шоссе Революции 27-летнего рецидивиста, который нанес на несколько домов рисунки с рекламой запрещенных веществ. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Сотрудники вневедомственной охраны заметили подозрительного мужчину с баллончиком с краской. На соседних зданиях обнаружили более 20 аналогичных изображений. Задержанного уже привлекали к уголовной ответственности за вандализм, хранение наркотиков и вовлечение ребенка в антиобщественную деятельность. 

Нарушитель был доставлен в 52-й отдел, у него изъяли два баллончика. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: полиция задержала вандала за нанесение граффити на фасад исторического здания на Васильевском острове. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: граффити, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

