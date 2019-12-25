Росгвардейцы Петербурга задержали рецидивиста за рисунки с рекламой наркотиков

На зданиях обнаружили более 20 изображений.

Росгвардейцы Красногвардейского района задержали на шоссе Революции 27-летнего рецидивиста, который нанес на несколько домов рисунки с рекламой запрещенных веществ. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники вневедомственной охраны заметили подозрительного мужчину с баллончиком с краской. На соседних зданиях обнаружили более 20 аналогичных изображений. Задержанного уже привлекали к уголовной ответственности за вандализм, хранение наркотиков и вовлечение ребенка в антиобщественную деятельность.

Нарушитель был доставлен в 52-й отдел, у него изъяли два баллончика. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: пресс-служба Росгвардии