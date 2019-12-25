Полиция задержала вандала за нанесение граффити на фасад исторического здания на Васильевском острове

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и выборе меры пресечения.

Вечером 11 февраля, в 23:01, полицейские Василеостровского района узнали от полиции на метрополитене о задержании мужчины, рисовавшего граффити на историческом здании возле станции "Василеостровская". Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, злоумышленник 1997 года рождения наносил рисунок с помощью баллончика с краской.

Задержанный был препровожден в отделение полиции, где его подвергли административным санкциям и поместили в специальную камеру для временно задержанных.

