Неисправный вагон парализовал движение трамвая на Петергофском

Утро четверга, 19 февраля, началось с транспортного коллапса для жителей Красносельского района Петербурга. В самый разгар утреннего часа пик на Петергофском шоссе произошёл сбой в движении электротранспорта, в результате которого десятки пассажиров были вынуждены добираться до работы пешком. Подробности инцидента стали известны "Фонтанке" от очевидца событий.

По словам читателя, оказавшегося в эпицентре пробки, его вагон внезапно остановился незадолго до девяти утра в районе пересечения Петергофского шоссе с проспектом Кузнецова. Вскоре выяснилось, что состав замер не один — за ним выстроилась вереница попутных трамваев, полностью блокируя движение в сторону Стрельны. Кондукторы и водители приняли решение высадить всех пассажиров.

Причины внезапной остановки пассажирам никто не объяснил, что породило множество слухов и домыслов. Ситуацию осложняли дорожные работы, которые сервис "Яндекс.Карты" фиксировал на Петергофском шоссе перед перекрёстком с улицами Партизана Германа и Доблести, создавая дополнительное напряжение на магистрали.

В Приморском районе Снакт-Петербурга построят автобусный парк на 400 машин.

Фото: Piter.tv