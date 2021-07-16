Десантный корабль ВМС США Yuma покинул Черное море

Экипаж направляется в Средиземное море.

Американский транспортно-десантный корабль Военно-морских сил Yuma покинул Черное море. Об этом рассказали представители мониторингового информационного портала Marine Traffic. По данным специалистов, сейчас военный корабль находится в Мраморном море. Туда экипаж пришел после совместных учений с союзниками по НАТО. Известно, что моряки движутся в сторону Средиземного моря.

Напомним, что в Черном море с 28 июня по 10 июля проходили военные маневры Sea Breeze - 2021. Основными участниками боевых тренировок стали военнослужащие из США, Великобритании, Турции, Болгарии, Румынии, Латвии, Нидерландов, Канады и Украины. В общей сложности в операциях было задействовано порядка 4 тысяч человек, 40 кораблей, 30 самолетов и более сотни единиц бронетехники. В акваторию региона судно ВМС США Yuma зашло 8 июля.

Фото и видео: Marine Traffic