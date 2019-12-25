Транспортно-десантный корабль ВМС США направился в Черное море

Быстроходный транспортно-десантный корабль Военно-морских сил Соединенных Штатов Yuma взял курс в сторону Черного моря для проведения операций с союзниками и партнерами по Североатлантическому Альянсу. Об этом информирует телеканал "360" со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт Шестого флота американских ВМС.
Транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma начал в северном направлении переход в Черное море для проведения операций с нашими союзниками и партнерами по НАТО.
из сообщения Шестого флота американских ВМС в Twitter
Каких-либо подробностей не приводится.
Напомним, 28 июня в северо-западной части Черного моря стартовали крупные учения Sea Breeze. В них принимают участие пять тысяч военных, более 30 единиц надводных судов и 40 воздушных единиц из 32 государств, включая Украину и США. Учения завершатся 10 июля. В Минобороны РФ заявили, что мероприятия буду бдительно отслеживаться российскими военными.
Ранее секретарь Министерства обороны США Джон Кирби заявил, что маневры российских военных в акватории Черного моря не мешают проведению учений Североатлантического Альянса и союзников Sea Breeze.
Фото: Twitter / USNavyEurope
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