Транспортно-десантный корабль ВМС США направился в Черное море

Ему предстоит провести ряд операций с союзниками и партнерами по НАТО.

Быстроходный транспортно-десантный корабль Военно-морских сил Соединенных Штатов Yuma взял курс в сторону Черного моря для проведения операций с союзниками и партнерами по Североатлантическому Альянсу. Об этом информирует телеканал "360" со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт Шестого флота американских ВМС.

Транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma начал в северном направлении переход в Черное море для проведения операций с нашими союзниками и партнерами по НАТО. из сообщения Шестого флота американских ВМС в Twitter

Каких-либо подробностей не приводится.

Напомним, 28 июня в северо-западной части Черного моря стартовали крупные учения Sea Breeze. В них принимают участие пять тысяч военных, более 30 единиц надводных судов и 40 воздушных единиц из 32 государств, включая Украину и США. Учения завершатся 10 июля. В Минобороны РФ заявили, что мероприятия буду бдительно отслеживаться российскими военными.

Ранее секретарь Министерства обороны США Джон Кирби заявил, что маневры российских военных в акватории Черного моря не мешают проведению учений Североатлантического Альянса и союзников Sea Breeze.

Фото: Twitter / USNavyEurope