Корабль ВМС Испании вошел в Черное море

В Черное море вошел корабль Военно-морских сил Испании. Об этом пишет "РИА Новости" ос ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.
Данное надводное судно примет участие в военных учениях НАТО и союзников Sea Breeze.
Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями патрульного корабля "Райо" ВМС Испании.
из сообщения ведомства
Напомним, 28 июня в северо-западной части Черного моря стартовали крупные учения Sea Breeze. В них принимают участие пять тысяч военных, более 30 единиц надводных судов и 40 воздушных единиц из 32 государств, включая Украину и США. Учения завершатся 10 июля. В Минобороны РФ заявили, что за данные мероприятия буду бдительно отслеживаться российскими военными.
Ранее секретарь Министерства обороны Соединенных Штатов Джон Кирби заявил, что маневры российских военных в акватории Черного моря не мешают проведению учений Североатлантического Альянса и союзников Sea Breeze.
Фото: Twitter/mrsahuquillo
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все