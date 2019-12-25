Корабль ВМС Испании вошел в Черное море

Он примет участие в военных учениях НАТО Sea Breeze.

В Черное море вошел корабль Военно-морских сил Испании. Об этом пишет "РИА Новости" ос ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Данное надводное судно примет участие в военных учениях НАТО и союзников Sea Breeze.

Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями патрульного корабля "Райо" ВМС Испании. из сообщения ведомства

Напомним, 28 июня в северо-западной части Черного моря стартовали крупные учения Sea Breeze. В них принимают участие пять тысяч военных, более 30 единиц надводных судов и 40 воздушных единиц из 32 государств, включая Украину и США. Учения завершатся 10 июля. В Минобороны РФ заявили, что за данные мероприятия буду бдительно отслеживаться российскими военными.

Ранее секретарь Министерства обороны Соединенных Штатов Джон Кирби заявил, что маневры российских военных в акватории Черного моря не мешают проведению учений Североатлантического Альянса и союзников Sea Breeze.

Фото: Twitter/mrsahuquillo