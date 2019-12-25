На учениях НАТО обнаружили "двойника" Зеленского

Он находился на корабле Италии Virginio Fasan.

На военных учениях Sea Breeze, которые проходят в акватории Черного моря, обнаружили "двойника" президента Украины Владимира Зеленского. На это обратил внимание Telegram-канал "Политика Страны".

Мужчина является членом экипажа итальянского надводного судна Virginio Fasan, которые участвует в военных мероприятия, которые были организованы Североатлантическим Альянсом.

На снимке не Зеленский, а итальянский матрос, как две капли воды похожий на украинского президента. из сообщения СМИ

Напомним, 28 июня в северо-западной части Черного моря стартовали крупные учения Sea Breeze. В них принимают участие пять тысяч военных, более 30 единиц надводных судов и 40 воздушных единиц из 32 государств, включая Украину и США. Учения завершатся 10 июля. В Минобороны РФ заявили, что за данные мероприятия буду тщательно отслеживаться российскими военными.

Ранее двойник Клоппа выпил пиво с английскими болельщиками перед матчем Германии и Англии.

Фото: Страна.ua