Двойник Клоппа выпил пиво с английскими болельщиками перед матчем Германии и Англии

Клон тренера "Ливерпуля" весело провел время с фанатами.

Перед матчем сборных Англии и Германии в 1/8 финала Евро футбольные болельщики сняли Юргена Клоппа, который веселился с пивом у стадиона "Уэмбли". В социальных сетях сразу же поясняли, что на камеру сняли не главного тренера "Ливерпуля", а его двойника.

"Юрген здесь, чтобы поссать", - в шутку написал один из пользователей в описании к видео в Twitter.

Напомним, что первый тайм матча между Англией и Германией завершился со счетом 0:0. Отметим, что немцы ни разу в истории не проигрывали англичанам на "Уэмбли". Победитель этой встречи сыграет в 1/4 финала с кем-то из пары Украина-Швеция.

Видео: Lindsey Ramskill / Twitter