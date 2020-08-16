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Двойник Клоппа выпил пиво с английскими болельщиками перед матчем Германии и Англии

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Клон тренера "Ливерпуля" весело провел время с фанатами.

Перед матчем сборных Англии и Германии в 1/8 финала Евро футбольные болельщики сняли Юргена Клоппа, который веселился с пивом у стадиона "Уэмбли". В социальных сетях сразу же поясняли, что на камеру сняли не главного тренера "Ливерпуля", а его двойника. 

"Юрген здесь, чтобы поссать", - в шутку написал один из пользователей в описании к видео в Twitter.

Напомним, что первый тайм матча между Англией и Германией завершился со счетом 0:0. Отметим, что немцы ни разу в истории не проигрывали англичанам на "Уэмбли". Победитель этой встречи сыграет в 1/4 финала с кем-то из пары Украина-Швеция.

Видео: Lindsey Ramskill / Twitter 

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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