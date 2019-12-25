Военные РФ провели учения с С-400 на фоне маневров Sea Breeze

В них участвовали 100 военнослужащих и более 30 единиц техники.

Военнослужащие Южного военного округа провели на Кубани учения по обороне объектов Черноморского флота с использованием систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф". Об этом информирует пресс-служба округа.

Соответствующие маневры состоялись на фоне учений Sea Breeze, в которых принимает участие флот стран Североатлантического Альянса и их партнеров. Задачей российских мероприятий являлось отражение массированного ракетного удара условного противника. Все цели С-400 поразили с помощью электронных пусков (фактической стрельбы не осуществлялось).

По данным пресс-службы округа, в данных учениях были задействованы около 100 военнослужащих и более 30 единиц военной и специальной техники.

Ранее на учениях в Саратовской области Ту-95МС провели пуски крылатых ракет.

Фото: Минобороны РФ