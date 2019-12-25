Полеты проводились в ночное время в условиях ограниченного видения.

На учениях в Саратовской области Ту-95МС провели пуски крылатых ракет. Об этом журналистам сообщили представители департамента информации и массовых коммуникаций от Минобороны РФ. Чиновники отметили, что ракетоносцы провели летно-тактические перелеты в ночное время над территорией Энгельса. Летчики показывали свою готовность к выведению спецтехники, авиации, автомобилей из-под ударов условного противника.

Соединения дальней авиации в рамках летно-тактического учения экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС отработали полеты в ночное время суток. пресс-служба Минобороны РФ

Военные рассказали, что основной задачей для экипажей было обеспечить качественную подготовку авиации к боевому вылету. В тренировках были задействованы молодые летчики.

В гребной гонке "Кубка вызова" победила команда Военно-морской академии Петербурга.

Фото: Минобороны России