  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На учениях в Саратовской области Ту-95МС провели пуски крылатых ракет
Сегодня, 8:10
164
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

На учениях в Саратовской области Ту-95МС провели пуски крылатых ракет

0 0

Полеты проводились в ночное время в условиях ограниченного видения.

На учениях в Саратовской области Ту-95МС провели пуски крылатых ракет. Об этом журналистам сообщили представители департамента информации и массовых коммуникаций от Минобороны РФ. Чиновники отметили, что ракетоносцы провели летно-тактические перелеты в ночное время над территорией Энгельса. Летчики показывали свою готовность к выведению спецтехники, авиации, автомобилей из-под ударов условного противника. 

Соединения дальней авиации в рамках летно-тактического учения экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС отработали полеты в ночное время суток.

пресс-служба Минобороны РФ

Военные рассказали, что основной задачей для экипажей было обеспечить качественную подготовку авиации к боевому вылету. В тренировках были задействованы молодые летчики.

В гребной гонке "Кубка вызова" победила команда Военно-морской академии Петербурга.

Фото: Минобороны России

Теги: военные учения, крылатая ракета, саратовская область, ту-95мс
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии