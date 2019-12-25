В гребной гонке "Кубка вызова" победила команда Военно-морской академии Петербурга

Команда Военно-морской академии победила в гребной гонке «Кубка вызова» в Петербурге

В Петербурге впервые прошел "Кубок вызова" – гребная гонка среди команд студентов военных академий города, передает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Мероприятие прошло в субботу, 3 июля, на реке Большая Невка. Участники сплавлялись на шестивесельных шлюпках Ял-6Пл по дистанции в две тысячи метров. Всего в "Кубке" приняли участие 54 спортсмена, по три экипажа от каждого вуза. В департаменте отметили, что соревнование также направлено на повышение популяризации и развития гребли на шлюпках как военно-прикладного вида спорта в Вооруженных силах РФ.

По результатам мероприятия победу одержала команда Военно-учебного научного центра Военно-морского флота "Военно-морская академия имени адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова.

Предполагается, что проведенный "Кубок" даст старт многолетней традиции.

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