Росприроднадзор узнает, почему в Финском заливе появились бетонные плиты

Паспорт объекта на территории отсутствует.

Росприроднадзор по Северо-Западу заинтересовался работами на Финском заливе в районе Приморского проспекта, 70, строение 1. Об этом сообщила 5-го июля пресс-служба ведомства.

Инспектор обнаружил бетонные сваи, на которых в воде находились бетонные плиты. Часть из них была на берегу. При этом никаких информационных щитов о проводимых работах не было установлено.

Ведомство узнало от Невско-Ладожского бассейнового водного управления, что участок находится в аренде с 2017 по 2037 год. Его используют физкультурно-спортивные организации для рекреационных целей. Устанавливаются все обстоятельства.

Ранее Piter.TV опубликовал видео с погони за гидроциклистом в Финском заливе.

Видео: Telegram / RPN_SZFO