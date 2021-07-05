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Росприроднадзор узнает, почему в Финском заливе появились бетонные плиты

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Паспорт объекта на территории отсутствует.

Росприроднадзор по Северо-Западу заинтересовался работами на Финском заливе в районе Приморского проспекта, 70, строение 1. Об этом сообщила 5-го июля пресс-служба ведомства.

Инспектор обнаружил бетонные сваи, на которых в воде находились бетонные плиты. Часть из них была на берегу. При этом никаких информационных щитов о проводимых работах не было установлено. 

Ведомство узнало от Невско-Ладожского бассейнового водного управления, что участок находится в аренде с 2017 по 2037 год. Его используют физкультурно-спортивные организации для рекреационных целей. Устанавливаются все обстоятельства. 

Ранее Piter.TV опубликовал видео с погони за гидроциклистом в Финском заливе. 

Видео: Telegram / RPN_SZFO

Теги: бетонные плиты, росприроднадзор, финский залив
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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