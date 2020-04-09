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Погоня за гидроциклистом в Финском заливе попала на видео

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Гидроциклист пытался скрыться и делал крутые повороты на воде.

Отдыхающие парка 300-летия Петербурга засняли погоню за гидроциклистом. Очевидцы предполагают, что он пытался скрыться от транспортной полиции на воде.

На кадрах видно, как за гидроциклом следует катер. Предполагаемый нарушитель пытается маневрировать на воде, чтобы уйти от преследователя. Это произошло под Яхтенным мостом. Развязка этой истории, к сожалению, на видео не попала.

Накануне Piter.TV рассказал о том, что на Малой Неве двое пассажиров выпали из катера. По предварительным данным, крепления сидений катера оторвались. 

Видео: VK / Неизданное ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: гидроцикл, погоня
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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