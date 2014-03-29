Справившую нужду у Казанского собора блогершу наказали рублем

Вместо тюрьмы — покаяние, добровольная работа в церкви и штраф.

Судебная инстанция Санкт-Петербурга назначила административное наказание в виде штрафа 23-летней жительнице города по делу, связанному с оскорблением религиозных чувств. По данным объединённой пресс-службы судов, в январе текущего года девушка справила физиологическую потребность вблизи Казанского собора. Процесс был зафиксирован на видео, а затем опубликован в Telegram-канале.

Изначально в отношении фигурантки составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве, однако позднее материалы были переквалифицированы в уголовное дело. После происшествия обвиняемая выразила раскаяние, добровольно помогала в храме, а также направила письмо Патриарху с извинениями и просьбой простить её, отметив, что желает "искупить вину послушанием". Глава Русской православной церкви не выступал против смягчённой меры наказания.

С учётом "раскаяния и активных шагов к примирению", суд принял решение закрыть уголовное дело и назначить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что суд в Петербурге продлил домашний арест Алексею Поднебесному.

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