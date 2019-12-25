Суд в Петербурге продлил домашний арест Алексею Поднебесному

Об обстоятельствах сложившейся ситуации сообщают друзья и сторонники Поднебесного в социальных сетях.

Куйбышевский районный суд Петербурга 26 июня принял решение продлить меру пресечения в виде домашнего ареста для блогера Алексея Поднебесного, лидера движения инцелов. Несмотря на судебное постановление, блогер пока остается в городе, поскольку не способен покинуть Петербург самостоятельно — он зарегистрирован в Нижнем Новгороде, но не располагает средствами на покупку билета, пишет spb.aif.ru.

Об обстоятельствах сложившейся ситуации сообщают друзья и сторонники Поднебесного в социальных сетях. Они подчеркнули, что блогер прибыл в Петербург поездом плацкартного класса, потратив на дорогу примерно 4 тыс. рублей. Теперь же стоимость билетов обратно начинается от 8,5 тыс. рублей, что значительно превышает финансовые возможности задержанного.

По данным информаторов, Алексей Поднебесный намерен пойти пешком из Петербурга в Нижний Новгород, так как судебные ограничения лишают его права заработка в Интернете, и оплатить дорогой билет он не в состоянии.

Поднебесный был арестован в августе 2024 года в связи с обвинениями в совершении преступлений сексуального характера против несовершеннолетней девушки младше 16 лет. Изначально обвиняемый содержался под стражей, однако в мае текущего года мера была смягчена, и его перевели под домашний арест.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга