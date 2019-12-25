Болгарский генерал заявил о подготовке НАТО к войне с Россией

Болгарский бригадный генерал Валентин Цанков заявил о подготовке НАТО к войне с Россией. Такое заявление военнослужащий сделал в рамках интервью информационному порталу Dir. Эксперт сравнил ситуацию, которая складывается в акватории Черного моря с тем, что была во времена советско-немецкой границе перед началом Второй мировой войны. Он предупредил об угрозе столкновения Москвы и НАТО.
Украина считает Крым своей территорией, но де-факто он принадлежит России, а после референдума о присоединении и де-юре — в соответствии с ее законами.
Валентин Цанков, болгарский генерал
Специалист назвал регион около Крыма местом прямого контакта вооруженных сил Североатлантического альянса и РФ. В Черном море регулярно ведутся боевые тренировки, что дает сторонам возможность набираться опыта в похожих условиях. В Болгарии оценили доминирование Москвы в регионе, но одновременно с этим напомнили о беспрецедентном масштабе тренировок Sea Breeze.
Британский эсминец Defender покинул Черное море.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Я считаю что НАТО и всем другим надо согласиться что Крым уже давно стал частью России. А воевать с Россией бесплатно и нецелесообразно так как РФ является государством имеющим ядерное оружие.и имеет самые передовые технологии в разработке орежия.