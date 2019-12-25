Болгарский генерал заявил о подготовке НАТО к войне с Россией

Военный оценил шанс РФ и НАТО в сражении на Черном море.

Болгарский бригадный генерал Валентин Цанков заявил о подготовке НАТО к войне с Россией. Такое заявление военнослужащий сделал в рамках интервью информационному порталу Dir. Эксперт сравнил ситуацию, которая складывается в акватории Черного моря с тем, что была во времена советско-немецкой границе перед началом Второй мировой войны. Он предупредил об угрозе столкновения Москвы и НАТО.

Украина считает Крым своей территорией, но де-факто он принадлежит России, а после референдума о присоединении и де-юре — в соответствии с ее законами. Валентин Цанков, болгарский генерал

Специалист назвал регион около Крыма местом прямого контакта вооруженных сил Североатлантического альянса и РФ. В Черном море регулярно ведутся боевые тренировки, что дает сторонам возможность набираться опыта в похожих условиях. В Болгарии оценили доминирование Москвы в регионе, но одновременно с этим напомнили о беспрецедентном масштабе тренировок Sea Breeze.

Британский эсминец Defender покинул Черное море.

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