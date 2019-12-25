Женщину-водителя троллейбуса избили в Петербурге из-за замечания о проезде

Инцидент произошёл ночью на остановке в Красносельском районе.

В полицию Красносельского района Санкт-Петербурга 6 июля поступила информация от медучреждения о 62-летней женщине-водителе троллейбуса маршрута №1, которая обратилась за медицинской помощью с ушибами.

Согласно данным пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, после осмотра пострадавшую направили на амбулаторное лечение.

По предварительной информации, происшествие случилось поздним вечером 4 июля на остановке "улица Летчика Тихомирова". Водитель сделала пассажирам замечание за безбилетный проезд. После этого неизвестные нанесли ей телесные повреждения.

В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание предполагаемых участников нападения.

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Фото: Piter.tv