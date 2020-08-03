ВМС и ВВС США провели совместные учения в Черном море

Шестое командование ВМС США рассказали об учениях, проведенных 2 августа.

Военно-морские силы и Военно-воздушные силы США провели совместные учения в Черном море 2 августа. Об этом сообщили представители Шестого флота ВМС США. В мероприятиях принимал участие ракетный эсминец USS Porter, самолет-разведчик Poseidon P-8A, истребители F-16 и заправщик KC-135 Stratotanker и беспилотник MQ-9 Reaper.

Отработка совместных действий позволила нам провести реалистичную и своевременную тренировку с целью усилить готовность США действовать на море в Черноморском регионе Юджин Блэк, вице-адмирал США

Специалисты рассказали, что учения проводились на территории международных вод, а также в воздушном пространстве. USS Porter и Poseidon P-8A остаются в Черном море после участия в тренировках Sea Breeze.

Видео: YT / Military Archive