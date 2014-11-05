Зарплата в Петербурге в I квартале 2025 года составила почти 114 тысяч рублей

По данным Петростата, жители Санкт-Петербурга в среднем зарабатывали 113,9 тыс. рублей в месяц.

По результатам первого квартала 2025 года средний уровень начисленной номинальной заработной платы в Санкт-Петербурге составил 113,9 тыс. рублей. Об этом 7 июля сообщили в Петростате.

Наибольший уровень доходов зафиксирован у работников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых — в среднем 308,4 тыс. рублей в месяц.

Также статистическое ведомство представило рейтинг районов города по среднему заработку сотрудников организаций. Лидирующие позиции занимают Приморский (166 тыс. рублей), Московский (163 тыс. рублей) и Центральный (160 тыс. рублей) районы. Наименьшая среднемесячная оплата труда отмечена в Красносельском районе — 108 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября нельзя будет снижать премии более чем на 20% от зарплаты.

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