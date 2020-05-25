Роберт О'Брайен допустил, что HBO выпустят сериал по началу эпидемии коронавируса в Ухане.

В США сравнили реакцию Китая на коронавирус с Чернобылем. Об этом сообщили журналисты из Politico со ссылкой на заявление советника американского президента по национальной безопасности Роберта О"Брайена. Он проанализировал действия властей КНР, связанными с появлением COVID-19 и реакцию СССР на катастрофу в Чернобыле.

О"Брайен добавил, что на данный момент Вашингтон не может ответить на вопрос о том, как Пекину удалось выгнать всех журналистов и репортеров, а также, почему власти запретили работу следователям Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Неважно, были ли это местные чиновники или Коммунистическая партия Китая, это было прикрытие, и в конце концов мы докопаемся до сути Роберт О"Брайен

Роберт О"Брайен уверен, что сокрытие коронавирусной эпидемии Китаем войдет в мировую историю как и аналогичная реакция советского руководства на трагедию в Чернобыле. По мнению специалиста, через 10-15 лет на телеканале "НВО" может появиться сериал, связанный с эпидемией коронавируса. Ранее на данной платформе вышел мини-сериал про катастрофу в Чернобыле.

США пригрозили Китаю санкциями в случае нарушения автономии Гонконга.

Видео: YouTube / Fox Business, HBO