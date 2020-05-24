Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»

По его словам, в Калининградской области Кремль разместил огромное количество ракет и вооружения.

Советник главы США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О"Брайен назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы". Такое мнение политик выразил в интервью германской газете Bild.

По его словам, в Калининградской области Кремль разместил огромное количество ракет и вооружения. Помимо того, что это угрожает всем европейским союзникам Америки и Прибалтике, Москва не позволяет западным странам облетать регион, рассказал О"Брайен.

Помощник президента США добавил, что Белый дом готов взаимодействовать с Кремлем по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. Вашингтон видит в этом "большой потенциал".

Мы стремимся к замечательным отношениям с Россией, стремимся к замечательным отношениям с жителями России

Роберт О"Брайен

Ранее советник Трампа заявил, что Россия следила за местонахождением президента США. Эксперт уверен, что Москва в рамках соглашения об открытом небе имела возможность контролировать местонахождение главы Белого дома. Незадолго до этого появилась информация о решении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу.