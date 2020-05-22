В Белом доме обвинили Россию в слежке за Трампом

Роберт О'Брайен считает, что Москва следила за местонахождением президента США.

В Белом доме обвинили Россию в слежке за Дональдом Трампом. Об этом журналистам американского телеканала Fox News рассказал советник администрации президента по национальной безопасности Роберт О"Брайен. Эксперт уверен, что Москва в рамках соглашения об открытом небе имела возможность контролировать местонахождение главы США.

Они летали над Белым домом, они летали над гражданской инфраструктурой, они отслеживали, где может находиться президент: "Кэмп Дэвид" или Бедминстер Роберт О"Брайен, советник Белого дома по национальной безопасности

По словам американского чиновника, Россия использовала договор не должным образом.

Напомним, что США объявили о том, что официально уведомят партнеров Договора по открытому небу о выходе Америки из соглашения. Через шесть месяца страна будет свободна от взятых на себя обязательств. Белый дом объяснил, что причиной выхода страны из соглашения стал тот факт, что РФ не соблюдает заключенных условий.

США хотят опубликовать 53 документа о российском "вмешательстве".

Видео: foxnews.com