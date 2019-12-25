СМИ узнали о решении США выйти из Договора по открытому небу

В российском МИД заявили, что в ведомство информация о выходе штатов из соглашения пока не поступала.

Власти США приняли решение выйти из Договора по открытому небу. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники в администрации президента.

Сотрудники издания предположили, что это вызовет недовольство европейских стран, которые являются партнёрами Штатов в данном Договоре.

Предполагается, что о выходе из Договора по открытому небу президент США Дональд Трамп объявит 22 мая. Причиной выхода, сообщают источники, стали его неоднократные нарушения со стороны России.

Данное соглашение было подписано 23 государствами-членами ОБСЕ в 1992 году. Оно дает право странам-участницам совершать инспекционные облеты территорий друг друга. Договор подписан в рамках международного направления по контролю за вооружением.

В российском МИД заявили, что в ведомство информация о выходе штатов из соглашения пока не поступала.

Ранее США передали аппараты ИВЛ столичному центру имени Пирогова.