США хотят опубликовать 53 документа о российском "вмешательстве"

В стенограммах нет доказательств "сговора" Трампа и РФ.

В США решили опубликовать десятки документов о "российском вмешательстве" в президентские выборы. Об этом сообщили журналисты американского телеканала Fox News. Корреспонденты пояснили, что Комитет палаты представителей готов обнародовать общественности 52 стенограммы, которые доказывают возможное вмешательство Москвы в выборы США в 2016 году. Об этом главу комитета Адама Шиффа уведомил исполняющий обязанности главы национальной разведки Ричард Гренелл.

Телеканал отметил, что аппарат Гренелла проверил стенограммы на содержание информации, которая может считаться секретной. После этого Белый дом дал согласие на публикацию материалов "после более чем годичной неоправданной задержки". В стенограмма говорится о том, что разведка США и правоохранительные органы не имеют доказательств сговора Дональда Трампа с РФ. К аналогичному выводу пришел специальный прокурор Роберт Мюллер. Он зачитывал свой доклад в 2019 году. Однако в документах говорится о том, что Россия предпринимала попытки вмешаться в проведении выборов.

Напомним, что Кремль неоднократно отрицал причастность к вмешательству в американские выборы.

Пять сенаторов США призвали ЕС ввести санкции против Пригожина.

Видео: Fox News