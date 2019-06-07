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Трамп: "Отношения США и России были испорчены расследованием Мюллера"

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В течение двух лет Роберт Мюллер расследовал вмешательство Москвы в выборы.

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера испортило отношения США и России. Об этом в интервью Fox News рассказал президент штатов Дональд Трамп.

Я думаю, мы можем иметь хорошие отношения с Россией.

Дональд Трамп

В течение двух лет Роберт Мюллер расследовал вмешательство Москвы в выборы. В апреле были представлены результаты, согласно которым обвинения во "вмешательстве" подтверждаются. При этом, нет никаких свидетельств того, что был сговор между Трампом и Россией, наличие которых отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.

Трамп готов объявить о выдвижении на второй срок.
Видео: YouTube/ The White House
YouTube/ Financial Times

 

 

 

 

 

Теги: дональд трамп, роберт мюллер, россия, сша
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Тема дня,

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