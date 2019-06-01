Трамп готов объявить об выдвижении на второй срок

Глава Белого Дома анонсировал дату и место своего выдвижения на второй президентский срок.

Действующий глава США Дональд Трамп выдвинет свою кандидатуру на президентские выборы 18 июня в Орландо. Об этом политик сообщил в социальных сетях.

Я объявлю о своей борьбе за второй президентский срок с участием первой леди Меланьей, вице-президентом Майклом Пенсом и второй леди Карен Пенс 18 июня в Орландо, штат Флорида,

— написал он.

Трамп также отметил, что свое объявление он сделает в центре Amway, который рассчитан на 20 тыс. мест.

Напомним, что следующие выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. О своем участии в борьбе за кресло в Белом Доме уже заявили бывший вице-президент США Джо Байден, мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио, губернатор штата Монтана Стив Баллок и конгрессмен от штата Калифорния Эрик Суолуэлл. Также СМИ причисляют к возможным участникам сенатора Берни Сандерса.

Фото: социальные сети