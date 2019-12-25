Ленобласть договорилась о сотрудничестве с провинцией Куангчи во Вьетнаме

Стороны планируют развивать взаимодействие в экономике, промышленности и агропромышленном комплексе.

Ленинградская область подписала соглашение о сотрудничестве с провинцией Куангчи во Вьетнаме. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По словам главы Ленобласти, подготовка документа продолжалась около года. За это время стороны согласовали условия взаимодействия и получили необходимые разрешения Министерства иностранных дел и правительства России. Вьетнамская сторона также прошла процедуру согласования.

Дрозденко отметил, что Куангчи во многом напоминает Ленинградскую область. У обоих регионов протяженная морская граница, развитый агропромышленный комплекс, а также крупные экономические и промышленные зоны.

Кроме того, вьетнамская провинция намерена стать одним из главных портовых центров страны. Губернатор выразил уверенность, что сходство регионов создаст основу для развития двустороннего сотрудничества.

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Фото: администрация Ленобласти