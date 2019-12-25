Транспорт обеспечивает около 70% загрязнения воздуха в Петербурге

Корабельников рассказал, какие меры город принимает для снижения вредных выбросов.

Основным источником загрязнения воздуха в Петербурге остается транспорт. На автомобили и другие транспортные средства приходится около 70 % вредных выбросов. Такие данные привел вице-губернатор Алексей Корабельников во время прямой линии.

По словам чиновника, городские станции мониторинга в разных районах периодически регистрируют превышения предельно допустимых концентраций отдельных загрязняющих веществ. Анализ показал, что основная доля загрязнения связана с работой транспорта.

Для сокращения выбросов власти намерены постепенно переводить транспорт на более экологичные виды топлива. В частности, для грузовиков и туристических автобусов предусмотрен переход на природный газ. Владельцам таких машин предоставляют субсидии на переоборудование.

Для легкового транспорта одним из приоритетных направлений остается электротяга. Владельцы электромобилей и автомобилей на природном газе освобождены от транспортного налога.

Кроме того, для электромобилей действует освобождение от платы за парковку в центре Петербурга. По словам Корабельникова, эта мера будет актуальна до 2030 года. Одновременно город продолжает развивать сеть зарядных станций.

Фото: Piter.tv (архив)