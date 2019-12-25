Суд отказался передавать государству 45% акций Петербургского нефтяного терминала

Апелляция подтвердила законность решения об отказе в иске Генпрокуратуры и взыскании 4,4 млрд рублей дивидендов.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 12 ноября подтвердил отказ обратить в доход государства 45 % акций АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ). Решение первой инстанции также предусматривало отказ во взыскании в казну 4,4 млрд рублей дивидендов.

Ранее Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отклонил иск Генпрокуратуры к Елене Васильевой, ее супругу Сергею Васильеву и кипрской компании Mobalco Holdings Limited. Ведомство оспаривало сделки, в результате которых доля в терминале перешла от иностранной компании к Сергею Васильеву, а затем была передана его жене.

До 2022 года Mobalco Holdings Limited владела 50 % акций ПНТ. В рамках деофшоризации Сергей Васильев перевел эту долю на себя, а позднее в том же году, после перенесенного инсульта, подарил акции супруге. Сейчас Елена Васильева владеет 45 % терминала.

Генпрокуратура настаивала, что сделки нарушили федеральный закон № 57 об иностранных инвестициях в стратегически значимые для обороны и безопасности страны предприятия. Надзорный орган требовал признать их недействительными и передать акции государству.

Однако первая инстанция пришла к выводу, что сохранение акций у Елены Васильевой не создает угрозы обороне страны. Апелляционный суд согласился с этим решением.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти пассажир Opel погиб при столкновении с грузовиком.

Фото: Piter.TV