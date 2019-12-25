  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Диетолог назвала вечер самым неподходящим временем для чипсов и сладостей
Вчера, 22:37
246
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Диетолог назвала вечер самым неподходящим временем для чипсов и сладостей

0 0

Врач объяснила, почему быстрые углеводы не рекомендуют употреблять перед сном.

Диетолог Виктория Гончар предупредила о возможных последствиях употребления чипсов, сладостей и других продуктов с быстрыми углеводами в вечернее время. По мнению специалиста, особенно нежелательно устраивать такие перекусы непосредственно перед сном.

В беседе с Lenta.ru врач объяснила, что после употребления подобной пищи резко повышаются концентрации сахара и инсулина в крови. При этом ночью организм не успевает израсходовать поступившую энергию. Как отметила Гончар, вместо процессов восстановления и расщепления жиров во время сна может активизироваться накопление запасов.

Тем, кто не готов полностью исключить из рациона чипсы или печенье, диетолог посоветовала есть их в первой половине дня. По ее рекомендации, последний допустимый срок для такого перекуса — 14:00.

Ранее диетолог рассказал, для кого особенно опасны БАДы для снижения веса с маркетплейсов.

Фото: Piter.TV

Теги:
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии