Диетолог назвала вечер самым неподходящим временем для чипсов и сладостей

Врач объяснила, почему быстрые углеводы не рекомендуют употреблять перед сном.

Диетолог Виктория Гончар предупредила о возможных последствиях употребления чипсов, сладостей и других продуктов с быстрыми углеводами в вечернее время. По мнению специалиста, особенно нежелательно устраивать такие перекусы непосредственно перед сном.

В беседе с Lenta.ru врач объяснила, что после употребления подобной пищи резко повышаются концентрации сахара и инсулина в крови. При этом ночью организм не успевает израсходовать поступившую энергию. Как отметила Гончар, вместо процессов восстановления и расщепления жиров во время сна может активизироваться накопление запасов.

Тем, кто не готов полностью исключить из рациона чипсы или печенье, диетолог посоветовала есть их в первой половине дня. По ее рекомендации, последний допустимый срок для такого перекуса — 14:00.

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Фото: Piter.TV