Подозреваемый в подрыве автомобиля военного в Петербурге сбежал из России

Правоохранители установили личность предполагаемого исполнителя, но обстоятельства его выезда из страны неизвестны.

Подозреваемый в установке взрывного устройства на автомобиль российского военнослужащего в Петербурге покинул территорию России. Об этом 12 ноября сообщил источник "Известий".

По информации собеседника издания, правоохранителям удалось установить личность предполагаемого исполнителя. При этом пока неизвестно, каким образом он пересек границу и при каких обстоятельствах выехал из страны.

Предварительно установлено, что мужчина мог устроиться грузчиком в местный продуктовый магазин, чтобы наблюдать за военнослужащим Вооруженных сил РФ. По версии следствия, работа в торговой точке позволяла ему следить за передвижениями военного.

Ранее мы сообщали, что полиция поймала юных грабителей, которые совершили ограбление в магазине в Калининском районе.

Фото: Piter.TV