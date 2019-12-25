Иск на 800 тыс. рублей за отмененный концерт Канье Уэста отозвали

Покупатель четырех билетов на концерт Канье Уэста передумал судиться.

Покупатель билетов на несостоявшийся концерт американского рэпера Канье Уэста отказался от иска к организаторам мероприятия на 800 тыс. рублей. Преображенский районный суд Москвы прекратил производство по делу после того, как истец добровольно отозвал свои требования. Это следует из данных электронной картотеки суда от 11 ноября.

Ответчиками по делу выступали компании "Сэй эдженси" и "Интикетс". Заявленная сумма стала крупнейшим требованием о компенсации среди исков, связанных с отменой выступления артиста.

Как следует из ранее представленных суду документов, мужчина приобрел 4 электронных билета на концерт "YE концерт в Санкт-Петербурге". Выступление должно было состояться 10 октября 2026 года на стадионе "Газпром Арена".

Стоимость билетов составила 640 тыс. рублей, а с учетом дополнительных расходов общая сумма заказа достигла 704 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что для Канье Уэста в Петербурге готовили экскурсии в Эрмитаж и поездку в Петергоф.

Фото: сайт Say Agency