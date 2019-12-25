В Петербурге нашли дополнительные 5 млрд рублей на зарплаты бюджетникам

На повышение доходов работников образования и здравоохранения направят почти 5 млрд рублей.

В Петербурге предусмотрели дополнительные 5 млрд рублей на повышение зарплат работников бюджетной сферы. Финансирование позволит выполнить требования "майских" указов президента, согласно которым доходы отдельных категорий бюджетников должны соответствовать установленным показателям.

Этот вопрос рассмотрели 12 ноября на заседании профильной комиссии под руководством вице-губернатора Валерия Москаленко. Повышение касается 11 категорий сотрудников социальной сферы, включая учителей, воспитателей, медицинских сестер, социальных работников и работников учреждений культуры. Их зарплата должна быть не ниже средней по региону. Для врачей, научных сотрудников и преподавателей вузов целевой показатель составляет две средние зарплаты.

Как сообщил Москаленко, дополнительные средства выделили сверх индексации на 8,2 %, запланированной на 2026 год. Из общей суммы 1,8 млрд рублей предусмотрели для сферы образования, еще 3,2 млрд рублей направят на здравоохранение.

До конца года на повышение зарплат также планируют использовать средства, сэкономленные при исполнении городского бюджета. Главные распорядители бюджетных средств уже получили соответствующие поручения.

Ранее мы сообщили о том, что микробизнес Петербурга возглавил рейтинг зарплат в первом полугодии.

Фото: Piter.TV