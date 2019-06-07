Пригожин похвалил Мюллера за отставку после провала расследования о "вмешательстве" в выборы

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал прекращение уголовного дела против «Конкорда». В своем заявлении бизнесмен поблагодарил адвоката Эрика Дюбелье, а также похвалил спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Ранее Окружной Суд округа Колумбия (США) удовлетворил ходатайство американских прокуроров о прекращении уголовных преследований против российских компаний "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг". Об этом сообщило информационное агентство ТАСС. Организациям предъявили обвинения о вмешательстве в президентские выборы США в 2016 году.

В связи с победой "Конкорда", пресс-служба компании опубликовала официальное заявление владельца организации Евгения Пригожина. Бизнесмен отметил, что прекращение дела говорит о несостоятельности обвинений и сообщил о намерении взыскать с Соединенных Штатов компенсацию в размере 50 млрд долларов за незаконные преследования.

"Дополнительно считаю необходимым заявить, что в системе правосудия США кроме полной предвзятости и ангажированности мне удалось встретить всего два положительных момента. Первый – это адвокат Эрик Дюбелье, который, не побоявшись вступить в дело против правительства США, довел его до победного конца. И второй – это спецпрокурор Роберт Мюллер, который нашел в себе мужество подать в отставку, когда понял в какое беззаконие он был втянут", - заявил Пригожин.

Напомним, в мае 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер признал, что не нашел доказательств вмешательства российской стороны в президентские выборы Соединенных Штатов и сообщил о завершении расследования по данному делу. После провала спецпрокурор подал в отставку.

Фото:ТАСС