Члены сената США направили в ЕС обращение с целью принятия ограничений для российского бизнесмена.

Пять сенаторов США призвали ЕС ввести санкции против Пригожина. Об этом говорится в сообщении комитета по иностранным делам сената Америки. Инициатива поступила от лидера демократов в сенате Чака Шумера и его коллег.

По словам самих сенаторов, их беспокоит возможное вмешательство российского бизнесмена в выборы президента США в 2020 году. Политики обвиняют Пригожина во вмешательстве в выборы США в 2016 году. Шумер заявил о "пагубной деятельности бизнесмена и группы Вагнера за рубежом". Команда сената призывает Евросоюз принять меры по сдерживанию деятельности Пригожина. Специалистов просят во время принятия решения о санкциях учесть "масштаб и расширяющийся характер" деятельности бизнесмена за пределами России.

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Видео: YouTube/CNN, CNBC, NBC News, Global News