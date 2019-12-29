Собчак решила отправить в политику Бузову, Тимати и Элджея

Каждому из артистов телеведущая придумала название политической партии и слоган к ней.

Ксения Собчак, вдохновившись опытом Сергея Шнурова и Валерии, поразмышляла над тем, кто из звезд также мог бы уйти в политику. Достойными кандидатурами, по ее мнению, оказались Ольга Бузова, Тимати и Элджей.

Для каждого из артистов Собчак придумала название политической партии и слоган к ней. Телеведущая пошутила, что политическая партия ее бывшей коллеги по "Дому 2" Ольги Бузовой может называться "Брошенки России". При этом слоган у нее может быть такой: "Мои люди всегда со мной", а программный тезис: "Сделав выводы, я остаюсь. Настоящей, я больше сильной и счастливой одна не боюсь быть".

Объединение Тимати, по словам Собчак, носило бы название "Партия настоящих джентльменов". Слоган она придумала такой: "Настоящий джентльмен свеж!" и программный тезис: "Грязные сучки будут наказаны!".

Сторонники Элджея могли бы объединиться в "Партию сайонара" со слоганом "Эй, гайс, у меня все найс!". Программный тезис Собчак придумала такой: "Ты точно пойдешь со мной, точно пойдешь со мной".

Ранее Пригожин ответил на слова Поклонской "звездам не место в политике".

Фото: Instagram / buzova86