Пригожин раскритиковал слова Поклонской "звездам не место в политике"

Продюсер считает, что право заниматься политикой есть у каждого человека, который добился успеха.

Российский продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал слова депутата Госдумы Натальи Поклонской о том, что артистам не место в парламенте. Он считает, что право заниматься политикой есть у каждого человека, который добился в жизни значительных результатов. Об этом пишет издание "Ридус".

Пригожин уверен, что если бы таких людей, как певица Валерия, в органах власти было бы больше, то это "было бы намного полезнее для страны и для всех однозначно". Он подчеркнул, что у артистов есть опыт достижения поставленных задач и целей. По мнению продюсера, они смогли снискать уважение у общества и получить кредит доверия со стороны широких масс.

В последнее время звезды российского шоу-бизнеса все чаще стали идти в политику. На днях стало известно, что в Партию Роста вступил Сергей Шнуров. Вскоре после этого певица Валерия заявила о желании создать собственное политическое движение.

По мнению Поклонской, артистам не стоит идти в политику. Она отметила, что если все так и дальше будет продолжаться, то "Голубой огонек" будут снимать в Госдуме.

Ранее мы писали о том, что Сергей Шнуров пожалел, что упустил возможность вступить в партию "Сильных женщин".

Фото: Instagram / prigozhin_iosif