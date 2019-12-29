Сергей Шнуров пожалел, что упустил возможность вступить в партию "Сильных женщин"

Сергей Шнуров посвятил свое новое стихотворение партии "Сильных женщин", которую хочет создать певица Валерия. Шуточные строки музыкант опубликовал на своей странице в Instagram.
"При общей вере в суеверия,
От счастья мог бы, чуть не плача,
Перекрестясь, а как иначе,
Вступить бы в партию Валерии",
— написал Шнуров.
Накануне лидер группировки "Ленинград" стал членом "Партии Роста".
Сегодня стало известно, что Валерия тоже хочет заняться политической деятельностью и принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году.
Фото: Сергей Шнуров / Instagram
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