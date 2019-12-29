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Сергей Шнуров пожалел, что упустил возможность вступить в партию "Сильных женщин"
Сегодня, 22:27
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Сергей Шнуров пожалел, что упустил возможность вступить в партию "Сильных женщин"

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Этому он посвятил стихотворения в социальной сети.

Сергей Шнуров посвятил свое новое стихотворение партии "Сильных женщин", которую хочет создать певица Валерия. Шуточные строки музыкант опубликовал на своей странице в Instagram.

"При общей вере в суеверия,

От счастья мог бы, чуть не плача,

Перекрестясь, а как иначе,

Вступить бы в партию Валерии",

— написал Шнуров. 

Накануне лидер группировки "Ленинград" стал членом "Партии Роста". 

Сегодня стало известно, что Валерия тоже хочет заняться политической деятельностью и принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году. 

Фото: Сергей Шнуров / Instagram 

 

Теги: партия роста, партия сильных женщин, шнуров
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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