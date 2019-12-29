Сергей Шнуров пожалел, что упустил возможность вступить в партию "Сильных женщин"

Этому он посвятил стихотворения в социальной сети.

Сергей Шнуров посвятил свое новое стихотворение партии "Сильных женщин", которую хочет создать певица Валерия. Шуточные строки музыкант опубликовал на своей странице в Instagram.

"При общей вере в суеверия, От счастья мог бы, чуть не плача, Перекрестясь, а как иначе, Вступить бы в партию Валерии", — написал Шнуров.

Накануне лидер группировки "Ленинград" стал членом "Партии Роста".

Сегодня стало известно, что Валерия тоже хочет заняться политической деятельностью и принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году.

Фото: Сергей Шнуров / Instagram