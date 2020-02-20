Сергея Шнурова приняли в "Партию Роста" Бориса Титова

Встреча бизнесмена с партийным активом проходит в эти минуты в Петербурге.

На встрече главы "Партии Роста" Бориса Титова с однопартийцами с Северо-Запада РФ 20 февраля произошло знаковое вступление в политическое объединение. Депутат ЗакСа Петербурга Оксана Дмитриева представила общественности нового члена "Партии Роста" – лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, сообщил портал "Znak.com". Партбилет Шнурову вручил сам Борис Титов.

Отметим, что в хоте встречи в Петербурге Титов рассказал, что партия намерена идти на выборы в Госдуму и на дополнительные выборы в Законодательное собрание в Петербурге.

Ранее мы сообщали о том, что школьница из Новосибирска спела песню "Ленинграда" на шоу "Голос.Дети". Отмечается, что на выборе композиции настояла преподаватель по вокалу Елизаветы Сметанниковой, а ее отец – большой поклонник творчества Сергея Шнурова. Пользователи соцсетей остались в недоумении выбором песни, посчитав ее неподходящей по возрасту школьнице.

Видео: Instagram / @shnurovs