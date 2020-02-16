Девочка спела песню "Ленинграда" на шоу "Голос.Дети"

Пользователей соцсетей удивил выбор репертуара для слепых прослушиваний.

Одной из главных звезд первого выпуска нового сезона шоу "Голос. Дети" стало выступление 10-летней школьницы из Новосибирска Елизаветы Сметанниковой. По итогам слепых прослушиваний она прошла в команду Басты, но удивил телезрителей выбор песни для жюри. Ей стал трек "Лабутены" группы "Ленинград". Отмечается, что на выборе композиции настояла преподаватель по вокалу Сметанниковой, а ее отец – большой поклонник творчества Сергея Шнурова.

Пользователи соцсетей остались в недоумении выбором песни, посчитав ее неподходящей по возрасту школьнице.

Ранее мы сообщали о том, что звездой первого выпуска нового сезона шоу "Голос. Дети" стала 8-летняя уроженка подмосковного города Одинцово Таисия Скоморохова. Судьями проекта в этом сезоне стали Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе.