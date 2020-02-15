Стартовал седьмой сезон шоу "Голос.Дети"

Первый выпуск уже показали российским зрителям.

В минувшую пятницу, 14 февраля, на Первом канале стартовал седьмой сезон телешоу "Голос.Дети". В первом выпуске команда жюри набрала первых юных участников в свои команды. Всего в новом сезоне решили принять участие дети из 11 стран мира, все они попытались в меру своего таланта растопить сердца приглашенных судей.

Ранее мы сообщали о том, кто стал судьями в новом сезоне телешоу. Ими стали Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Ведущими стали Дмитрий Нагиев и актриса Агата Муцениеце.

Видео: YouTube / kids" music, Сергей Лебедев, Junior Eurovision Song Contest