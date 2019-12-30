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Объявлен состав судей проекта "Голос.Дети"

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Вести шоу будут Дмитрий Нагиев и актриса Агата Муцениеце.

Стало известно, кто станет судьями в новом сезоне телешоу "Голос.Дети". Как сообщили в пресс-службе Первого канала, ими станут "ветераны конкурса" – Полина Гагарина, Баста и Валерий Меладзе. Для экс-участницы "Евровидения" этот опыт работы с молодыми подопечными станет дебютным.

Отметим, что вести шоу будут Дмитрий Нагиев и актриса Агата Муцениеце, а приемная комиссия конкурсов уже получила тысячи заявок от будущих участников прослушиваний.

Ранее мы сообщали о том, что лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров пошутил над своим подопечным в шоу "Голос" Антоном Токаревым.

Теги: голос дети, первый канал
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Музыка,

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