"Жаль, что он не сын Алсу". Шнуров посвятил стих шоу "Голос"

Лидер группы "Ленинград" пошутил над своим подопечным, который проиграл в финале проекта.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров пошутил над своим подопечным в шоу "Голос" Антоном Токаревым. Музыкант опубликовал в Instagram стихотворение, в котором напомнил о недавнем скандале с дочерью Алсу Микеллой Абрамовой.

Шнуров написал, что "накрутил бы баллы" своему подопечному, который проиграл в финале, заняв второе место. Артист отметил, что ему не позволили "спасти" Токарева. "Ученик мой, славный малый, // Жаль, что он не сын Алсу", - пошутил известный своими скандальными выходками музыкант.

Финал восьмого сезона шоу "Голос" состоялся 1 января. Победителем проекта стал подопечный Константина Меладзе Аскер Бербеков, набравший более 66 % голосов. Второе место занял Антон Токарев, третье – ученик Полины Гагариной Ив Набиев.

Напомним, в мае 2019 года Первому каналу пришлось аннулировать итоги шестого сезона шоу "Голос. Дети", в котором победила Микелла Абрамова. В ходе проверки специалисты Group-IB зафиксировали накрутку голосов. В результате состоялся повторный финал, в котором вручили награду всем финалистам проекта.

Ранее Полина Гагарина назвала своего победителя шоу "Голос".

Видео: Instagram / shnurovs