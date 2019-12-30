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Гагарина назвала своего победителя шоу "Голос"

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Певица считает, что победу в проекте заслужил Ив Набиев.

Певица Полина Гагарина назвала своего победителя шоу "Голос". В своем Instagram она заявила, что победу заслуживает Ив Набиев. Наставница проекта отметила яркость, многогранность и харизматичность артиста.

"Мой победитель – Ванька, спасибо тебе за потрясающие выступления", - написала Гагарина.

В своем посте певица также поблагодарила команду, которая помогла ей воплотить на шоу все музыкальные выдумки.

Финал восьмого сезона шоу "Голос" состоялся на Первом канале 1 января. Победителем проекта стал Аскер Бербеков, наставником которого был Константин Меладзе. Артист набрал более 66 % голосов. Ив Набиев из команды Полины Гагариной занял третье место.

Ранее мы писали, что Первый канал изменил процедуру голосования в шоу "Голос".

Видео: Instagram / agivel, berbekovasker

Теги: ив набиев, полина гагарина, шоу голос
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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