Назван победитель проекта "Голос"

Финал состоялся 1 января.

Победителем восьмого сезона шоу "Голос" стал Аскер Бербеков. Об этом сообщили в официальном Twitter программы.

Во время финала, прошедшего 1 января, победитель исполнил песню "Карточный домик" Виктора Резникова. Наставником Бербекова был Константин Меладзе.

На втором месте оказался Антон Токарев. Его наставником был Сергей Шнуров, которого назвали лучшим наставником восьмого сезона.

Напомним, что в начале восьмого сезона Первый канал изменил правила голосования на шоу.

Видео: YouTube / Голос / The Voice Russia