На Первом стартует восьмой сезон шоу "Голос"

Организаторы предложили по-другому подсчитывать голоса.

В пятницу, 20 декабря, на Первом канале стартует восьмой сезон шоу "Голос". В этот раз организаторы предложили по-другому подсчитывать голоса. Об этом сообщают РИА Новости.

Теперь судьба конкурсантов будет зависеть не только от наставников, но и телезрителей. После этапа "нокаутов" в четвертьфинал пройдут по три исполнителя от каждой команды. Выступления конкурсантов будут оценивать наставники, которые распределят между ними по 20 %, 30 % и 50 % своих голосов. После чего эти результаты суммируют с голосами зрителей.

В полуфинал попадут по два вокалиста из каждой команды. На этом этапе наставники также разделят свои 100 % голосов в соотношении 60 % на 40 %. К этим баллам также приплюсуют баллы от зрителей.

По традиции до финала дойдут четыре исполнителя. Сильнейшего определят только на основании зрительского голосования. Оно пройдет по схеме "один этап – один голос". Ранее такую схему испробовали в финале второго сезона шоу "Голос+". Деньги, вырученные от голосования, пойдут на благотворительность.

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