Алиса Вокс и бывший Бузовой записали совместный клип

В съемках видеоролика также приняла участие солистка Большого театра Алена Ковалева.

На официальном YouTube-канале экс-солистки группы "Ленинград" Алисы Вокс появился новый клип на песню "Найти". Участие в съемках приняла солистка Большого театра Алена Ковалева, а также бывший возлюбленный Ольги Бузовой, бизнесмен Тимофей Майоров.

Клип был опубликован в сети 19 декабря. За сутки ролик набрал более 13 тысяч просмотров.

"Но без меня сложней, без тебя больней - пополам мы.

Музыка навзрыд, и внутри кричит! Телеграммы...." – поется в песне.

Большинству пользователей интернета клип понравился. Под видеозаписью один из комментаторов написал: "Я не понял, про что песня, просто слушал вокал, голос нравится". Другой поблагодарил за красивую песню: "С медведем в ухе, но чувствую что-то прекрасное и профессиональное".

Стоит отметить, что слова и музыку к композиции "Найти" написала сама Вокс. В комментарии под постом певица написала: "Отпусти, и если это твое - оно обязательно вернется".

Ранее мы писали, что вышел новый клип Бузовой на песню "Не виновата".

Видео: YouTube / Алиса Вокс