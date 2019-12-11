Вышел новый клип Бузовой на песню "Не виновата"

Ролик создан в стиле 90-х гг.

Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Не виновата". Ролик был опубликован 9 декабря. За это время он набрал более 1,5 млн просмотров.

Клип создан в стиле 90-х гг. Как заявила сама Бузова, ей захотелось спеть песню в стиле "Стоят девчонки". По сюжету главная героиня находит в печенье с предсказанием бумажку с текстом: "Сегодня ты найдешь любовь".

Девушка отправляется на поиски мужчины в ночной клуб. Для поиска любви она выбрала весьма странное платье с конусовидными вставками на груди, почти как у легендарного корсета Мадонны.

В клубе молодые люди не спешат обращать внимание на героиню Бузовой. Тогда она решает посетить несколько мест, в их числе фитнес-клуб и подземная парковка. Не смотря на все старания и весьма откровенные наряды, мужчины так и не обратили внимание на девушку.

"Но я не виновата, я не виновата, что любят ребята, других ребят", — поет артистка.

Стоит отметить, что подписчики Ольги Бузовой отнеслись неоднозначно к новому клипу певицы. Самые преданные остались в восторге, заявив, что в ролике продемонстрирована злободневная тема. Были и те, кто раскритиковал творчество телезвезды, назвав клип "бессмысленной чушью" и "безвкусицей".

Ранее мы писали, что Бузова на музыкальной премии назвала Льва Лещенко – Левченко.

Видео: YouTube / Ольга Бузова