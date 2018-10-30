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Бузова на музыкальной премии назвала Льва Лещенко – Левченко

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Журналисты попытались после церемонии пообщаться с артисткой, но она отказалась.

Певица Ольга Бузова попала в очередную неловкую ситуацию  на церемонии "Золотой хит – 2019". Об этом сообщила teleprogramma.pro.

Ольга Бузова выступала сразу за народным артистом РСФСР Львом Лещенко. И при его упоминании она допустила ошибку.

Для меня огромная честь выступать после Льва Валерьяновича Левченко,

 – сказала Ольга Бузова

Журналисты попытались после церемонии пообщаться с артисткой, но она отказалась.

Летом Бузова закрыла доступ к Instagram-аккаунту после шутки про блокадницу.

Видео: YouTube/ Ольга Бузова

Теги: бузова, лещенко
Категории: Лента новостей, Новости России,

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