Бузова на музыкальной премии назвала Льва Лещенко – Левченко

Журналисты попытались после церемонии пообщаться с артисткой, но она отказалась.

Певица Ольга Бузова попала в очередную неловкую ситуацию на церемонии "Золотой хит – 2019". Об этом сообщила teleprogramma.pro.

Ольга Бузова выступала сразу за народным артистом РСФСР Львом Лещенко. И при его упоминании она допустила ошибку.

Для меня огромная честь выступать после Льва Валерьяновича Левченко, – сказала Ольга Бузова

Журналисты попытались после церемонии пообщаться с артисткой, но она отказалась.

Летом Бузова закрыла доступ к Instagram-аккаунту после шутки про блокадницу.

Видео: YouTube/ Ольга Бузова