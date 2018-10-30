Бузова на музыкальной премии назвала Льва Лещенко – Левченко

Певица Ольга Бузова попала в очередную неловкую ситуацию на церемонии "Золотой хит – 2019". Об этом сообщила teleprogramma.pro.
Ольга Бузова выступала сразу за народным артистом РСФСР Львом Лещенко. И при его упоминании она допустила ошибку.
Для меня огромная честь выступать после Льва Валерьяновича Левченко,
– сказала Ольга Бузова
Журналисты попытались после церемонии пообщаться с артисткой, но она отказалась.
Летом Бузова закрыла доступ к Instagram-аккаунту после шутки про блокадницу.
Видео: YouTube/ Ольга Бузова
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