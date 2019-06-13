Восьмилетняя звезда украинского "Голоса" покорила русскую версию шоу

Одной из главных звезд слепых прослушиваний на первом выпуске шоу "Голос. Дети" на Первом канале стала 8-летняя уроженка подмосковного города Одинцово Таисия Скоморохова. В прошлом году ей не удалось пройти прослушивания, и она исполнила песню Тины Тернер в украинской версии популярного телешоу.
В этом году прослушивания удались – девочка пополнила команду Полины Гагариной.
Ранее мы сообщали о премьере первого выпуска телешоу "Голос.Дети". Судьями стали Полина Гагарина, Баста и Валерий Меладзе.
Видео: YouTube / Голос країни
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